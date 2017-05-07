سيلفا يسجل ثاني أسرع هدف بتاريخ مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي

حقق اللاعب الدولي الإسباني #دافيد_سيلفا، متوسط ميدان نادي #مانشستر_سيتي، رقماً مميزاً خلال المباراة التي فاز بها فريقه أمام ضيفه #كريستال_بالاس، بخماسية نظيفة امس السبت، على ملعب” الاتحاد”، لحساب الجولة 36 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل دافيد سيلفا، الهدف الأول لفريقه، بعد مرور 114 ثانية على بداية المباراة، ما يعد أسرع هدف لنادي مانشستر سيتي في مسابقة “البريميرليغ” للموسم الجاري (2016-2017) ، وثاني أسرع هدف في تاريخ النادي بعد هدف النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، في مرمى نيوكاسل، في فبراير 2015.

ولفتت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية في إحصائية لها، إلى أن هذا الهدف، هو رقم 50 لدافيد سيلفا، بقميص مانشستر سيتي في كل المسابقات المحلية والقارية في 303 مباراة، كما يعتبر الهدف الرابع في 6 مباريات لعبها النجم الإسباني أمام نادي كريستال بالاس.

وأشارت شبكة “سكواكا”، من جهتها، أنّ دافيد سيلفا، بات أكثر لاعب وسط في الدوري الإنكليزي الممتاز مساهمة في أهداف مانشستر سيتي لفريقه منذ موسم 2011-2012 بتسجيله 34 هدفاً وصناعة 57 هدفاً آخراً.

يُشار أنّ دافيد سيلفا، البالغ من العمر 31 عاماً، قد انضم لمانشستر سيتي في صيف 2010، قادماً من نادي فالنسيا الإسباني، مقابل 25 مليون جنيه استرليني.

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