صباحي : نظام السيسي بات خطراً على مصر

أثار المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي، موجة من الجدل، إثر دعوته للقوى السياسية إلى التوافق على مرشح لانتخابات الرئاسة المقرر في عام 2018، معتبرا أن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي “بات خطرا على الدولة المصرية”.

وقال صباحي، في كلمته بمؤتمر “وحدة تيار الكرامة”، الجمعة، إن “النظام الحالي هو النسخة السيئة من نظام مبارك”. وأضاف: ” آن أوان التغيير ومواجهة سلطة فاشلة عاجزة”. وتابع بالقول: “من أراد أن يحمي الدولة فليقف في وجه هذه السلطة حتى تستكمل أهداف ثورة يناير”.

ووصف صباحي السلطة الحالية بأنها سلطة “تمام يا فندم”. وقال: “نعم نستطيع بوحدتنا مواجهة نظام (تمام يا فندم). وأضاف: “ندعو لوحدة كل القوى الوطنية للاتفاق على برنامج عمل ومرشح وفريق رئاسي”. وتابع بالقول: “كان لي شرف الترشح للرئاسة مرتين، وسوف يكون لي شرف أن أكون مؤيدًا في ٢٠١٨ للمرشح الذي تتوافق عليه القوى الوطنية والديمقراطية”.

وشن إعلاميون مؤيدون لنظام السيسي هجوما حادا على صباحي، واتهم المذيع تامر عبدالمنعم صباحي بأنه يسعى إلى “قلب نظام الحكم”. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع إن صباحي “انتهى سياسيا عندما تحالف مع الإخوان المسلمين وحزب الله ووقف ضد إرادة الشعب المصري”.

واختلفت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لدعوته ومعارضين وصفوه بأنه “كومبارس” وبأنه ساهم في الوصول إلى الوضع الحالي بمشاركته في الانتخابات الرئاسية الماضية ضد السيسي، بينما رأى البعض أنه رغم الاختلاف حول شخصية صباحي فإن الدعوة إلى التوافق على مرشح رئاسي للانتخابات المقبلة مهمة. (CNN)

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