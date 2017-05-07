صحيفة ألمانية : طالبان سوريان يعتديان بالضرب على آخر ألماني و يقولان له ” اللعنة على الألمان “

قالت صحيفة ألمانية إن طالباً ألمانياً يبلغ من العمر 13 عاماً تعرض لهجوم من قبل طالبين سوريين شرق ألمانية.

وأوضحت صحيفة “لاوسيتسر روندشاو” أول أمس الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الطالب الألماني كان في شارع “زيلونا غورا شتراسه” بمدينة كوتبوس شرق البلاد، متوجهاً إلى منزله بعد انتهاء المدرسة، عندما تعرض لمضايقة وملاحقة من قبل طالبين سوريين.

وأضافت أن السوريين قاموا بشتم الألماني بكلمة “اللعنة على الألمان”، ثم قاموا بمهاجمته وحاولا خنقه والدوس عليه ولاذا بعدها بالفرار.

وقام والدا الطالب الألماني بنقله إلى الطبيب لمعاينته، ومن ثم توجها إلى الشرطة لفتح تحقيق بالحادث.

وأوضحت الصحيفة أنه تم التعرف على هوية الجانيين، بعد فتح تحقيق بتهمة التسبب باعتداء جسدي خطير.

عكس السير