صحيفة بريطانية : وحدات الحماية الكردية ترغب بالسيطرة على إدلب و إقامة منفذ على البحر المتوسط

قالت صحيفة “غارديان” البريطانية، إن مصادر كردية في سوريا كشفت عن خطط لإعادة رسم خريطة مناطق نفوذهم شمالي سوريا، عن طريق ربط مناطق سيطرتها في الشمال، بالبحر المتوسط لخلق منفذ تجاري يخدم مصالحهم.

ونقلت الصحيفة، بحسب الترجمة التي أوردتها “سكاي نيوز”، عن مسؤولين أكراد قولهم، إن القوى الكردية (وحدات الحماية الكردية) ستطلب دعما سياسيا من الولايات المتحدة لإقامة منفذ لهم على البحر المتوسط، مقابل دورهم في معركة تحرير مدينة الرقة من تنظيم “داعش”.

وكشفت الصحيفة عن مساع كردية لـ “السيطرة على مدينة إدلب، 170 كيلومترا غربي الرقة، التي تقبع حاليا في قبضة تحالف عدد من القوى المسلحة بينها جبهة النصرة، علما أن السيطرة على المدينة تخدم مشروعهم الرامي لشق طريق نحو البحر”.

وقالت هدية يوسف القيادية في حزب الاتحاد الديمقراطي (صالح مسلم – الوحدات الكردية) و “الرئيسة المشتركة للفيدرالية الديمقراطية”: “الوصول إلى البحر المتوسط ضمن خططنا. إنه حق مشروع لنا”.

ولدى سؤالها إن كان معنى ما تقول طلب الدعم السياسي من الولايات المتحدة لفتح منفذ تجاري كردي على البحر المتوسط مقابل قتال “داعش” في الرقة، أجابت: “بالتأكيد”.

وتابعت هدية: “إن وصلنا للبحر المتوسط سيحل هذا عددا كبيرا من مشكلات السكان شمالي سوريا. الجميع سيستفيد”.

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