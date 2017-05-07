صحيفة : سوري يخترع جهازاً لكشف عمليات الغش داخل قاعات الامتحان

قالت صحيفة تشرين الناطقة باسم النظام، إن مواطناً سورياً اخترع جهازاً يكشف عمليات الغش عن طريق الجوال داخل القاعات الامتحانية.

وبحسب الصحيفة، فإن “عودة حسين الكاطع” المتحدر من مدينة القامشلي، وبمناسبة قرب الامتحانات النهائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة والجامعية، لمعت في ذهنه فكرة اختراع جهاز يساعد المراقبين على ضبط حالات الغش.

ويمكن وضع “الاختراع الجديد” في جيب المراقب ضمن قاعة الامتحان، وفي حال وجود غش بوساطة الهاتف الجوال يقوم الجهاز بإصدار ذبذبات تزداد شدتها كلما اقترب المراقب من الطالب الغشاش.

ويستطيع المراقب سماع الحوار الذي يجري بين الطالب والملقن عندما يقترب بشكل كاف، فيتم كشف الحالة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويوفر هذا الجهاز إمكانية مراقبة العملية الامتحانية، دون الاضطرار لقطع كافة الاتصالات في مناطق المراكز الامتحانية، بحسب الصحيفة.

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