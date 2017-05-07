ضباط روس يوزعون ” شرائط النصر ” على طلاب جامعة تشرين في اللاذقية

وزع عسكريون روس من مركز حميميم “شرائط القديس غيورغي” التي ترمز إلى النصر، في جامعة تشرين باللاذقية.

وقالت وكالة نوفوستي، إن الحملة جرت صباح الأحد عند مدخل كلية الآداب في جامعة تشرين، حيث قام الضباط الروس بتوزيع حوالي 500 من “شرائط القديس غيورغي” بين الطلبة، وأساتذة الجامعة.

ونقلت الوكالة عن أحد الطلاب السوريين قوله: “نحن نعلم أن شريط القديس غيورغي يمثل رمز نصر الشعب الروسي في الحرب على الفاشية. واليوم تحارب سوريا مع روسيا، الفاشية الحديثة، ونأمل في التحقيق النصر في القريب العاجل”.

يشار إلى أن حملة شريط القديس غيورغي مكرسة للاحتفال بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (في روسيا). (RT)

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