غوارديولا : التأهل لدوري الأبطال مهم للغاية

أعرب المدير الفني لـ#مانشستر_سيتي، الإسباني #بيب_غوارديولا، عن سعادته البالغة بالأهداف العديدة التي أحرزها فريقه خلال مباراته امس السبت أمام #كريستال_بالاس في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسحق مانشستر سيتي ضيفه كريستال بالاس 5-0، ليستعيد المركز الثالث بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول بعد 35 مباراة لكل منهما.

وقال غوارديولا: “قدمنا أداءً عالي المستوى.. أشعر بالسعادة لمشجعينا الذين استمتعوا أخيراً بالعديد من الأهداف”.

وقد يلعب فارق الأهداف دوره في حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ظل التقارب الكبير في رصيد النقاط بين المتنافسين على مراكز التأهل الأوروبية.

وأوضح غوارديولا : “تشيلسي، توتنهام، سيتي، ليفربول، يونايتد، آرسنال، وإيفرتون.. من المهم للغاية أن نشارك في دوري الأبطال”. ( DPA )

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