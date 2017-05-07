فرنسا : إقبال متوسط على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تتواصل عمليات التصويت في مختلف مراكز الإقتراع بفرنسا، الأحد، لاختيار رئيس جديد للبلاد وسط إقبال متوسط.

وأعلنت الداخلية الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن نسبة المشاركة بالجولة الثانية للإقتراع التي تجري اليوم، لم تتجاوز، بعد 4 ساعات من التصويت، الـ 28.23 %.

كما لفتت الوزارة إلى أن معدل المشاركة هذا العام أقل من المسجّل في الانتخابات الرئاسية لعام 2012 (30.66 %) وفي 2007 (34.11 %).

وفتحت مكاتب الإقتراع بجميع أرجاء فرنسا، أبوابها في تمام الساعة (8.00) بالتوقيت المحلي/ (6.00 تغ) لإستقبال الناخبين.

ودعي، اليوم، أكثر من 47 مليون فرنسي للإدلاء بأصواتهم في نحو 66 ألف و546 مكتب تصويت بكامل أرجاء البلاد، لاختيار خلف للرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند.

وتأتي الجولة الثانية للرئاسيات لأول مرة في ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ يناير/ كانون ثان 2015.

ولتأمين الاقتراع، حشدت الداخلية الفرنسية أكثر من 50 ألف من عناصر الشرطة والدرك، لتعزيز الـ 7 آلاف عسكري التابعين لعملية “سونتينال” المنتشرة بدورها في البلاد منذ بداية استهدافها بالهجمات الإرهابية.

ويتنافس على حكم فرنسا كل من المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، واليمينية المتطرفة مارين لوبان. (ANADOLU)

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