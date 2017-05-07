قائمة الرياضيين الأكثر ربحاً في إنكلترا

تصدر سائق فريق “#مرسيدس” لسباقات سيارات الفئة الاولى (فورمولا1)، البريطاني #لويس_هاميلتون، قائمة الرياضيين الأكثر ربحاً في _المملكة المتحدة متقدماً على لاعبي فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، زلاتان إبراهيموفيتش وواين روني.

وبحسب القائمة التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز اليوم السبت، جمع هاميلتون (32 عاماً) أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني (29.5 مليون يورو) خلال العام الماضي، ليرفع إجمالي الأرباح التي حققها على مدار مسيرته إلى 131 مليون جنيه إسترليني (155 مليون يورو).

وحصل بطل العالم ثلاث مرات في سباقات الفورمولا1 على لقب أكثر الرياضيين ثراء في إنجلترا بفضل راتبه من “مرسيدس” بجانب عقوده الإعلانية لصالح شركات “لوريال” و”IWC” و”بومباردييه”.

وحل السويدي إبراهيموفيتش الذي انتقل لصفوف مان يونايتد الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان، في المركز الثاني بعد أن بلغت قيمة ثروته 110 مليون جنيه إسترليني (130 مليون يورو) متقدماً على زميله في الفريق الإنجليزي، روني الذي جاء في المركز الثالث بثروة بلغت 93 مليون جنيه إسترليني (110 مليون يورو).

وجاء في المركز الرابع من قائمة الرياضيين الأكثر ربحاً التي أعدتها صنداي تايمز، سائق “مكلارين”، الإنجليزي جنسن باتون الذي بلغت ثروته 86 مليون جنيه إسترليني (101.5 مليون يورو) متقدماً على صاحب المركز الخامس، لاعب الغولف الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بثروة بلغت 82 مليون جنيه استرليني (97 مليون يورو).

وفي غياب للنساء عن الرياضيين العشرة الأكثر تحقيقاً للأرباح في المملكة المتحدة، اكتملت القائمة بكل من لاعب التنس أندي موراي (77 مليون جنيه استرليني) ثم مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو (61 مليون) يليه لاعب ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل (54 مليون)، ثم لوول دينغ، لاعب لوس أنجليس ليكرز لكرة السلة (50 مليون) وأخيراً الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي (50 مليون). ( EFE )

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