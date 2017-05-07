لافروف: اللقاء بين بوتين و ترامب ليس ” استعراضاً “

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف الأحد بأن اللقاء الذي يجري حاليا الترتيب لعقده بين الرئيسين الروسي فلاديمير #بوتين و الأمريكي دونالد #ترامب ضروري للبلدين ليس من أجل الاستعراض وإنما لتحقيق نتائج ملموسة.

ونقلت وكالة “تاس″ الروسية عنه القول في مقابلة تليفزيونية: “هذا الاجتماع ضروري لنا وللأمريكيين… ليس من أجل أي تأثير خارجي والقول إن الاجتماع الذي طال انتظاره عُقد أخيرا”.

وأضاف: “كلنا نحن وشركاؤنا الأمريكيون واثقون من أنه عندما يلتقي الزعيمان، فإنه من المهم أن يكون الهدف ليس فقط المصافحة وإنما بحث العلاقات بين الجانبين والمشاكل الدولية”.

وأوضح: “لروسيا والولايات المتحدة تأثير كبير على الاستقرار والأمن الدوليين، ومن الطبيعي، أن يكون من المتوقع أن يسفر اجتماعهما عن نتائج ملموسة. ولضمان ذلك، يتعين الترتيب له جيدا، وهو ما نقوم به حاليا”.

وكان الكرملين أعلن قبل أيام أن أول لقاء بين الرئيسين سيعقد على هامش قمة العشرين المزمع انعقادها يومي السابع والثامن من تموز/ يوليو المقبل في هامبورغ بألمانيا. (DPA)

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