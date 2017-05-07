مايلي سايرس تتعهد بالابتعاد عن المخدرات و ارتداء الملابس الفاضحة

تعهدت المغنية الأميركية مايلي سايرس، بالابتعاد عن تعاطي الماريغوانا وشرب الخمر وارتداء الملابس الفاضحة، ووقالت إنها ستخرج بصورة جديدة حتى يتعامل معها الجمهور بمزيد من الجدية، بعد أن وصفت بأنها إحدى الفتيات السيئات في عالم موسيقى البوب.

وفي مقابلة معها نشرتها مجلة “بيلبورد” قالت نجمة ديزني السابقة البالغة من العمر 24 عاما، إنها تريد أن تكون “واضحة ودقيقة إلى حد بعيد” وأن تركز على مجموعة جديدة من الأغاني تعيدها إلى جذورها في موسيقى الريف (كانتري).

وقالت بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز : “لم أدخن الماريغوانا منذ ثلاثة أسابيع، وهي أطول فترة لي (بدونه). أنا لا أتعاطى مخدرات… أنا لا أشرب… أنا نظيفة تماما في الوقت الحالي. لم يكن ذلك إلا شيئا أردت أن أفعله”.

وستطلق سايرس أغنية منفردة جديدة بعنوان (ماليبو) في 11 مايو الجاري. وقالت “بيلبورد” إنها أغنية رومانسية استلهمتها سايرس من خطيبها الممثل ليام هيمسورث، الذي عادت إليه العام الماضي بعد انفصالهما في عام 2013.

وذكرت المجلة أن ألبوم سايرس الجديد سيضم أغنية للمرشحة الرئاسية السابقة بالولايات المتحدة هيلاري كلينتون، وأغنية أخرى للنساء العاملات .

وستكون سايرس أحد الحكام في برنامج (ذا فويس) لاكتشاف المواهب الغنائية هذا العام، وتطرقت خلال المقابلة للسياسة، إذ قالت إنها تود التواصل مع معجبيها من المحافظين.

عكس السير