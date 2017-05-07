معارض إيراني : حسن نصر الله إرهابي .. و قبل الثورة الإيرانية لم تكن هناك حروب ” شيعية – سنية ” في المنطقة

وصف المخرج والمعارض الإيراني الشهير، محمد نوري زاد، من طهران، حسن نصرالله بالقاتل وميليشيات حزب الله التي يتزعمها بالتنظيم “الإرهابي”.

وأكد أن ظهور تنظيمات إرهابية، مثل القاعدة و #داعش و بوكو حرام هو نتاج سياسة تصدير التشيّع التي يتبناها النظام الحاكم في #إيران .

وأضاف نوري زاد المعروف في نقده الجريء للمرشد علي #خامنئي أن “أي امرأة أو فتاة إيرانية تضطر للدعارة، في الواقع هي نتيجة المبالغ التي ترسلها #طهران إلى نصرالله وميليشياته لقتل السوريين”.

ورد المعارض الإيراني على سؤال مقدم برنامج “خشت خام” المعروض على موقع يوتيوب حول دلائله عن دور إيران في تأسيس تنظيمات إرهابية مثل داعش وبوكرام، قائلاً: “قبل الثورة الإيرانية لم تكن هناك حروب شيعية – سنية … دلني الآن على نقطة واحدة في المنطقة لم تتدخل فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وقال نوري زاد، بحسب ما نقلت قناة العربية: “نصرالله يقول إن جميع أمواله وسلاحه من إيران، وإنه يذهب بهذه الأموال لقتل السوريين. أنا أقول إن جميع هذه الأموال حرام ثم حرام”.

وكان نوري زاد قد تعرض إلى ضغوط كبيرة من الأمن الإيراني إثر انتقادات حادة وجهها للحرس الثوري والمرشد، بعد أن قال عن خامنئي إنه “يقرع طبول الحرب ويحرض جيرانه على الحرب والكراهية”.

يشار إلى أنه سبق لنوري زاد أن انتقد أداء سلطات بلاده، بسبب قمع الحركة الاحتجاجية عام 2009، وأودع السجن عدة مرات.

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