معظمهم سوريون وأفارقة … منظمة إغاثية إسبانية تعلن إنقاذ أكثر من 500 لاجئ في المتوسط

أعلنت منظمة “برواكتيفا أوبين أرمز” الإسبانية، اليوم الأحد، أن فريق الإغاثة أنقذ حياة أكثر من 500 لاجئ، كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط.

وقالت المتحدثة باسم “برواكتيفا” لورا لانوزا، في تصريح صحفي، إن أفراد طاقم سفينة الصيد السابقة “غولفو أزورو” بالتعاون مع عدة زوارق إغاثة أخرى، أنقذوا حياة 514 لاجئاً، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المسؤولة أن اللاجئين كانوا على متن 12 قارب مطاطي وخشبي، انطلقت من السواحل الليبية بهدف بلوغ السواحل الإيطالية.

وأضافت لانوزا، أن “اللاجئين كانوا من جنسيات مختلفة، معظمهم من السوريين والأفارقة”.

وأمس السبت، أنقذت فرقاطة تابعة للبحرية الإسبانية 651 مهاجرا آخرين قبالة سواحل ليبيا. (ANADOLU)

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