مونتاري : تمت معاملتي كمجرم في واقعة العنصرية

قال اللاعب الغاني سولي مونتاري، نجم نادي بيسكارا الإيطالي، إنه تمت معاملته كمجرم، بعد ادعائه بأنه تعرض لاعتداء عنصري خلال مباراة فريقه مع كالياري، التي جرت الأحد الماضي، لحساب الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأشهر الحكم دانييلي مينيلي، البطاقة الصفراء لمونتاري، لشكواه من الهتافات العنصرية ضده، ليترك اللاعب الغاني الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع، اعتراضاً على ما حدث، ليلعب فريقه بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بفوز كالياري بهدف نظيف.

وأبدى مونتاري، ارتياحه بعدما ألغى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة إيقافه لمباراة واحدة، بحجة خروجه من الملعب دون إذن الحكم وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وقال النجم الغاني في تصريحات صحفية، السبت: لقد “تمت معاملتي كمجرم، هل يعقل أن تتم معاقبتي بسبب عبارة عنصرية تم توجيهها لشخصي”.

وأضاف النجم الغاني قائلاً: “لقد شعرت بالغضب والوحدة، الأيام الماضية كانت شاقة جداً، أتمنى أن تساعد حالتي اللاعبين القادمين في تجنب المعاناة”.

واستطرد بقوله: “أتمنى أن تكون نقطة تحول في إيطاليا وأن توضح للعالم كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف، لقد كان انتصاراً لي أن أرسل رسالة بأنه لن يكون هناك مكان للعنصرية في الكرة”.

وكان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، قد أعلن إن الاتحاد الايطالي لكرة القدم ألغى عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على سولي مونتاري.

وقال اتحاد اللاعبين المحترفين في حسابه على تويتر يوم الجمعة “فاز مونتاري. ألغيت عقوبته الليلة”.

وقوبل قرار معاقبة لاعب الوسط الغاني بانتقادات واسعة النطاق، وأدانه لاعبون آخرون، ووصفت مجموعة بريطانية مناهضة للتمييز مسؤولي كرة القدم في ايطاليا بأنهم “جبناء” بينما وصف زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللاعب الغاني بأنه مصدر الهام.

وحث اتحاد اللاعبين المحترفين السلطات الايطالية على “اتخاذ إجراء حازم لضمان عدم تكرار ذلك مجدداً”.

وكان مونتاري، البالغ من العمر 32 عاماً، قد انضم لنادي بيسكارا في يناير الماضي، قادماً من اتحاد جدة السعودي.

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