نائب رئيس برشلونة : مسألة تمديد عقد ميسي في المنعطف الأخير

أكد نائب رئيس #برشلونة، غوردي ميستري، أن مسألة تمديد عقد نجم الفريق، الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، تسير في المنعطف الأخير.

وبخصوص ميسي الذي ينتهي تعاقده مع النادي في يونيو (حزيران) 2018، صرح لقناة تي في 3 عقب الفوز على فياريال: “في غضون أيام قليلة ننتظر أن يتم الاتفاق على كل شيء”.

وأشار ميستري إلى أن النادي استقر على بروفيل المدرب المقبل الذي سيخلف لويس إنريكي.

وأوضح المسؤول أن الكلمة الأخيرة ستكون لرئيس النادي ماريا بارتوميو.. النادي لن يعلن اسم المدرب الجديد إلا بنهاية الموسم. ( EFE )

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