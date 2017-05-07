وفاة قائد طائرة بين المغرب و بلجيكا تثير الهلع بين الركاب

سيطر الرعب على ركاب طائرة تابعة لشركة بلجيكية قادمة من مطار محمد السادس في #المغرب لأكثر من ساعة، بعد وفاة قائد الطائرة بقمرة القيادة واستمرار الطائرة في التحليق.

وفي التفاصيل، عاش ركاب الطائرة لحظات عصيبة بعد استمرار الطائرة بالتحليق وفق برمجتها قبل أن تختل إثر ارتطام جسم الطائرة بأرضية مدرج مطار شارل روا أثناء عملية الهبوط.

وكان مساعد قائد الطائرة اكتشف وفاة الطيار وانتابته حالة من الذعر، وفق ما ذكرته صحيفة الصباح المغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: ” إن حالة الذعر التي سيطرت على مساعد قائد الطائرة تسببت بارتطام الطائرة عند الهبوط بأرضية مدرج المطار، مما تسبب بأضرار مادية وحالة ذعر وهلع بين الركاب “.

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