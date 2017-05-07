يعتزم إهداءها لأردوغان .. فنان سوري يصنع لوحات فسيفسائية لشخصيات مسلسل ” أرطغرل ” في تركيا

تمكن الفنان السوري عبد الستار السطوف، من رسم لوحات لشخصيات تركية معاصرة وتاريخية، بالفسيفساء، في ولاية هطاي التركية.

درس سطوف، تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة في جامعة حلب، واستقر به المقام منذ خمس سنوات في ولاية هطاي.

ولمحبته بالمسلسل التركي التاريخي “قيامة أرطغرل” رسم الفنان السوري لوحة لشخصية أرطغرل، التي يؤديها في المسلسل الممثل التركي “أنغين ألتان دوزيتان”، وشخصية “تورغوت”، التي يؤديها الممثل التركي “جنكيز جوشكون”.

كما رسم سطوف، لوحة لسلاطين الدولة العثمانية، تتضمن 36 سلطانا مع شعار الدولة العثمانية، بلغت أبعادها 20×20 متر، استخدم فيها مليون ونصف المليون قطعة حجر.

ورسم صورة أخرى للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 220×175 سنتمتر، استخدم فيها 125 ألف قطعة حجر.

ويعتزم سطوف، إهداء لوحتي السلاطين العثمانيين وأردوغان، للرئيس التركي، عرفانا منه على وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري. (ANADOLU)

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