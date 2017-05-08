ألمانيا : الأماكن الشاغرة في السجون محدودة

كشف استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية أن الأماكن الشاغرة داخل السجون في العديد من ولايات ألمانيا محدودة.

وأوضح الاستطلاع أن نزلاء السجون في ولايات سكسونيا وبادون فورتمبرج وبرلين وراينلاند بفالتس وشمال الراين فيستفاليا صاروا في الوقت الراهن أكثر مما كان متوقعا لهم بالأساس.

وانتهت الدراسة إلى أنه يتعين إعادة تجهيز الزنازين بحيث تستوعب نزيلين في كل زنزانة كانت مخصصة بالأساس لنزيل واحد.

وتدرس هيئات الادعاء العام في ولاية سكسونيا إمكانية نقل السجناء الأجانب المنحدرين من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سجون في أوطانهم.

كما أظهرت الدراسة أن السجون في ولايتي بافاريا وبريمن تقترب من الوصول إلى حدود طاقتها الاستيعابية. ويشكو اتحاد العاملين في قطاع السجون من أن كل ولاية تعمل بشكل منفصل. (DPA)

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