ألمانيا : وزيرة الدفاع تتوقع اكتشاف مزيد من الحالات الخطيرة في الجيش

توقعت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين الكشف عن حالات أخرى خطيرة داخل الجيش الألماني، في وقت حصلت فيه على دعم من المستشارة أنجيلا ميركل.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الجيش عمليات تفتيش في جميع ثكناته ومقراته بعد العثور علي بعض التذكارات التي تعود للعصر النازي في عدد من الثكنات، والتحقيقات في قضية انتحال جندي بالجيش يدعي فرانكو ايه، صفة لاجئ سوري والاشتباه في تخطيطه لهجوم كبير في البلاد.

وقالت فون دير لاين في تصريحات للقناة الأولي الألمانية “ايه ار دي”، في وقت متأخر الأحد: “سوف يظهر الكثير من الحالات (داخل الجيش). وأحذر الجميع من الاسترخاء”.

وأضافت: “لم نمر بالأسوأ بعد”، في إشارة لحالات اعتناق جنود أفكارًا يمينية متطرفة.

وتابعت: “يجب زيادة الوعي اللازم لتحديد الحالات التي تستوجب العقاب داخل الجيش، وما يمكن التسامح بشأنه”.

ومضت قائلة إن “القوات المسلحة تستحق أن نمضي في عملية التطهير والتنقية”، حسب نص لحديث الوزيرة مع “ايه ار دي”، نشره الموقع الالكتروني لاذاعة “دويتشلاند فونك”، اليوم الإثنين.

جاءت تصريحات ارسولا بعد ساعات من بدء الجيش الألماني، أمس الأحد، عمليات تفتيش واسعة لجميع الثكنات والمباني التابعة له، خلال العشرة أيام المقبلة، بحثًا عن أي تذكارات للنازيين.

هذا القرار جاء علي خلفية اكتشاف تذكارات نازية في ثكنة بمدينة دوناوشنغن، جنوب غربي البلاد، وسط مخاوف كبيرة من تزايد نفوذ التطرف اليميني بين الجنود.

كما أنه يأتي بعد أسبوع من الكشف عن قضية جندي يدعى “فرانكو ايه” بالجيش، انتحل صفة لاجئ سوري ويشتبه في تخطيطه لـ”هجوم ضد الدولة”، والعثور في ثكنته على متعلقات مماثلة تعود للعهد النازي.

وحكم النازيون البلاد في ثلاثينيات وحتى منتصف أربعينيات القرن العشرين.

وقالت ميركل اليوم الإثنين، في تصريحات للصحفيين إن “وزيرة الدفاع لديها كل الدعم الذي تحتاجه”، بعد أسبوع من تعرض الأخيرة لانتقادات واسعة من السياسيين والقادة العسكريين، بعد أن صرحت بأن القوات المسلحة تعاني أزمة سلوكية وقيادته ضعيفة، وذلك على خلفية عدم اكتشاف القيادات العليا والوسطى أمر الجندي “فرانكو ايه” المشتبه في اعتناقه أفكارًا يمينية متطرفة، قبل أن تعود وتعتذر.

ميركل أضافت: “أورسولا توضح الأشياء التي حدثت داخل الجيش الألماني (…) وفيما يتعلق بحديث الوزيرة عن وجود أزمة سلوكية داخل الجيش، فإنها صححت ذلك إلى حد كبير حاليًا”.

وأوضحت أن الأغلبية العظمى من جنود الجيش الألماني يؤدون عملًا متميزًا، حسب ما نقلته صحيفة “فيسر كورير” الألمانية علي موقعها الإلكتروني.

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