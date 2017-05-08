الإسباني مانزانو ينضم إلى قائمة المدربين الأعلى راتباً في العالم

انضم الإسباني غريغوريو مانزانو إلى قائمة المدربين الذين يتقاضون أعلى الرواتب السنوية في العالم بعد تعاقده مع نادي جوازو زهيتشنج الصيني ليكون على رأس جهازه الفني.

وبحسب تقرير لصحيفة ” ذا صن” البريطانية، فإن المدرب الإسباني سيتقاضى من خزينة النادي الصيني راتبًا سنويًا قدره 6 ملايين و 800 ألف جنيه إسترليني، حيث سيصبح بفضل هذا الراتب ضمن قائمة المدربين العشرة أصحاب الرواتب الأعلى في العالم بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، غير انه يبقى خارج قائمة الخمسة الأوائل، والتي يتصدرها مواطنه بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي براتب يبلغ 15 مليون باوند إسترليني، يليه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي بـ 8،13 ملايين جنيه إسترليني .

وفي المركز الثالث حل الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب نادي بايرن ميونيخ الألماني براتب يقدر بـ 9 ملايين باوند، بينما جاء رابعاً الفرنسي أرسين فينغر مدرب نادي أرسنال الإنكليزي براتب يبلغ 8.3 ملايين جنيه، فيما يأتي خامساً الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يتحصل على راتب يقدر بـ 8 ملايين باوند إسترليني.

عكس السير