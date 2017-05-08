الجيش الأمريكي يؤكد مقتل زعيم تنظيم ” داعش ” في أفغانستان خلال عملية مشتركة

أكد الجيش الأمريكي والحكومة الأفغانية الأحد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في أفغانستان عبد الحسيب خلال عملية مشتركة للقوات الأمريكية والمحلية في شرق البلاد أواخر نيسان/ أبريل.

وأعلنت قيادة القوات الأمريكية بأفغانستان في بيان أن “العديد من مسؤولي الصف الأول” في التنظيم قُتلوا أيضا، فضلا عن 35 مقاتلا، في تلك العملية التي شنتها قوات خاصة أفغانية بالتعاون مع القوات الأمريكية.

وفي بيان منفصل، أكدت الرئاسة الأفغانية أن “عبد الحسيب، زعيم فرع خراسان التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، قتل في ولاية نانغارهار” الحدودية مع باكستان ومعقل التنظيم الجهادي.

وكان البنتاغون رجح في 29 نيسان/ أبريل مقتل عبد الحسيب خلال عملية في شرق أفغانستان، قتل خلالها جنديان أميركيان بـ”نيران صديقة” على الأرجح.

وقال قائد القوات الأمريكية في كابول الجنرال جون نيكولسون إن “تلك العملية المشتركة الناجحة هي خطوة جديدة مهمة في حملتنا الحازمة للقضاء على مجموعة خراسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في العام 2017″.

وأضاف نيكولسون أن عبد الحسيب “هو الأمير الثاني الذي نقتله خلال تسعة أشهر مع عشرات القياديين الآخرين والمئات من مقاتليهم. منذ أكثر من عامين، يقود هؤلاء حملة وحشية من الاغتيالات والتعذيب والعنف ضد الشعب الأفغاني، بخاصة في جنوب نانغارهار”.

ويقدّر البنتاغون وجود حوالى ألف مقاتل للدولة الاسلامية في أفغانستان.

وتدين هذه المجموعة المحلية بالولاء لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، وتطلق عليها القوات الأمريكية اسم الدولة الاسلامية- جماعة خراسان.

وقد أوجد الجهاديون موطىء قدم لهم هناك في بداية 2015، وعددهم الان نصف ما كانوا عليه عندما كانوا في أوج قوتهم. (AFP)

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