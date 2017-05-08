السعودية : حكم بالسجن 20 عاماً و ٢٠٠٠ جلدة لأب تحرش بابنته

أصدرت المحكمة الجزائية في #الرياض حُكْمًا، يقضي بسجن مواطن 20 عامًا، وجَلْده 2000 جَلْدة متفرقة، بعد أن أُدين بالتحرُّش بابنته.

وكانت الابنة (في العقد الثاني من العمر) قد تقدمت ببلاغ إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتهم فيه والدها بالتحرُّش بها جنسيًّا بالقوة الجبرية منذ أن كانت طفلة بالصف الخامس الابتدائي.

وتمت إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص، التي بدورها فتحت تحقيقًا في الواقعة وفق ما ذكرت صحيفة سبق ؛ وأُدين الأب بفعل مقدمات الفاحشة بابنته؛ وعليه أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حُكْمًا بسجنه 20 عامًا، وجَلْده 2000 جَلْدة متفرقة، بواقع 50 جَلْدة في كل مرة.

وتضمن الحُكْم الصادر أيضًا منع الأب من الانفراد بابنته أو الإقامة الدائمة معها بعد انقضاء محكوميته، مع بقاء حقه في الزيارة والصلة.

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