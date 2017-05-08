القائد السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي : بشار الأسد هو الحل المناسب بالنسبة لنا

اعتبر قائد سابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي أن رئيس النظام السوري بشار الأسد هو “الحل المناسب” بالنسبة لإسرائيل في المرحلة الحالية.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن دان حالوتس، قوله: “الأسد هو الحل المناسب بالنسبة لنا حاليًا”.

وأضاف حالوتس: “ينبغي على إسرائيل أن تتركه (الأسد) لإنهاء عمله ضد المجموعات الإرهابية التي تحارب ضده أولًا”.

وتولى حالوتس، المولود في إسرائيل لأب من أصل عراقي وأم من أصل إيرانية، مناصب عدة في الجيش الإسرائيلي آخرها رئاسة أركان الجيش في الفترة ما بين 2005-2007. (ANADOLU)

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