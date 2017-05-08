بالفيديو .. أول ” كاميرا مان ” آلي في العالم للهواتف الذكية

طورت شركة أمريكية ناشئة مقرها في #سان_فرانسيسكو أول “كاميرا مان” آلي ذكي في العالم صُمم خصيصاً للهواتف الذكية، ليكون حلاً مثالياً للصحفيين والمصورين المحترفين وهواة التصوير، فبفضل ذكائه يتتبع الروبوت صاحبه ويُدرك متى يقوم بتكبير الصورة ويتخذ قرار تسجيل فيديو في الوقت المناسب.

ويعتمد رجل التصوير الآلي الذي أطلق عليه اسم “Motus” نسبة لاسم الشركة، على الذكاء الاصطناعي وتطبيق يتم تحميله في الهاتف الذكي يعمل في الخلفية، ليتتبع صاحب الهاتف لمعرفة ما يريده بالضبط، وذلك من خلال وحدة تحكم صغيرة “Tag” يتحكم المستخدم من خلاله في روبوت التصوير عن طريق حركات وإيماءات معينة لبدء أو إيقاف أو تكبير التقاط صور أو تسجيل فيديو.

ويستطيع المستخدم ارتداء وحدة التحكم “Tag” كقلادة حول الرقبة أو وضعها داخل الجيب أو تثبيتها على الخوذة، وتتضمن 5 مستشعرات عالية الأداء والجودة خاصة بالتسارع والجيروسكوب والمغناطيسية ومقياس الارتفاع وتحديد الموقع، وثلاثة هوائيات خاصة بالاتجاه للتعامل والتواصل مع الوحدة الأساسية لـ “Motus”.

وتعتمد الوحدة الأساسية لـ “Motus” على تكنولوجيا ذكية تجعله ذكياً لاتخاذ قرارات سريعة لحظة التدوير والميل والتكبير وبدء أو إيقاف التصوير وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويستخدم الجهاز كاميرا الهاتف الذكي في التصوير أو الفيديو ويدعم أغلب الأوضاع سواء 720 بكسل أو 1080 بكسل أو تقنية 4 كيه وكذلك التصوير البطيء، ويعمل لمدة ساعتين ونصف الساعة، ويستغرق شحنه ساعتين، ويمكن استخدامه كشاحن للهاتف بفضل احتوائه على منفذ “يو إس بي”.

ويتوافق الجهاز مع أجهزة آي فون وأندرويد، لكن التطبيق سيكون متاحاً لمستخدمي أبل فور طرحه بالأسواق في سبتمبر (أيلول) المقبل متوافقاً مع “آي فون 6″ و”6 بلس” و”6 إس” و”6 إس بلس”، و”إس إي” و”آي فون 7″ و7 بلس”، أما التطبيق الخاص بأجهزة أندرويد سيتوفر لاحقاً بحلول 2018. ولا يزال المشروع قيد مرحلة التمويل عبر موقع “كيك ستارتر” للتمويل.

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