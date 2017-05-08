بالفيديو .. باكستاني يكسر 35 جوزة هند برأسه في دقيقة واحدة

أضاف خبير باكستاني في الفنون القتالية، رقماً قياسياً جديداً إلى مجموعة أرقامه القياسية العالمية، من خلال تحطيم 35 جوزة هند باستخدام رأسه خلال دقيقة واحدة.

وسجل حامل الحزام الأسود في الفنون القتالية محمد رشيد (30 عاماً) رقماً قياسياً جديداً في #موسوعة_غينيس العالمي بعدما تمكن من تحطيم 35 جوزة هند برأسه خلال دقيقة واحدة.

وقد أظهر تسجيل مصور مثير للدهشة تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، محمد رشيد وهو يمسك جوزات الهند واحدة تلو الأخرى بكلتا يديه ويحطمها بحركات سريعة وقوية من رأسه.

من الجدير بالذكر بأن رشيد هو مؤسس ورئيس الأكاديمية الباكستانية للفنون القتالية، ويحمل عدة أرقام قياسية في الفنون القتالية بما في ذلك تحطيم أكبر عدد من علب الشراب بمرفق يده في دقيقة واحدة.

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