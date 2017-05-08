بالفيديو .. لحظة نجاة رجل هندي من ” بقرة ” غاضبة

في مشهد مثير للذعر، أظهر مقطع فيديو صادم نشر على موقع #يوتيوب الإلكتروني، لحظة تعرض رجل لهجوم شرس من #بقرة غاضبة في أحد الشوارع الهندية.

بينما كان دينيش براغاباتي (38 عاماً)، عائداً من العمل على دراجته الهوائية، تعرض لهجوم شرس من بقرة غاضبة، أسقطته على الأرض واحتجزته أمام جدار.

وتجمعت الحشود في شوارع مدينة سورات، بولاية غوجارات الهندية، بعدما تعرض دينيش للهجوم الضاري من البقرة، في محاولة منهم لإنقاذه.

وبدأ العديد من الأشخاص برشق البقرة بالحجارة، وحاولوا أن يجذبوا انتباهها إليهم لتبتعد عن الرجل الذي حاصرته عند أحد الجدران.

وحاول الجيران الموجودون في المبنى المجاور، التلويح بالعصي باتجاه البقرة لإجبارها على ترك الرجل وشأنه، وقام بعضهم برمي أشياء من نوافذ الطوابق العليا لإجبارها على الرحيل.

ونجح الشبان في إبعاد البقرة عن الرجل عدة أمتار، الأمر الذي مكّنه من الهرب قبل أن تتبعه البقرة في مطاردة مثيرة. وفي نهاية المطاف، يئست البقرة من مطاردة دينيش، وابتعدت عن المكان بهدوء.

ولم تعرف حالة الرجل الصحية، إلا أن بعض المارة قالوا بأنه أصيب بجروح طفيفة جراء الحادث، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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