بريطانيا : سعي لتخفيض أعداد المهاجرين لعشرات الآلاف سنوياً

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا #ماي ، إن حكومتها تعتزم خفض عدد المهاجرين إلى بلادها، تحت الـ 100 ألف مهاجر سنوياً.

جاء ذلك في كلمة ألقتها، اليوم الاثنين، في العاصمة لندن، خلال حملة انتخابية لحزب المحافظين، الذي تتزعمها “ماي”.

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية، أن عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد، يؤثر سلباً على خدمات القطاع العام، والعمال ذوي الرواتب المنخفضة.

وأكدت “أهمية الاستمرار في القول إننا نريد خفض الهجرة إلى معدلات مستدامة. ونعتقد أنها عشرات الآلاف”.

وأضافت أنه عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيكون من المتاح حماية حدود البلاد بشكل فاعل، فضلاً عن وضع بريطانيا قواعدها الخاصة للوافدين من دول الاتحاد.

من جهته، وصف حزب “استقلال المملكة المتحدة”، اليميني المتطرف، في بيان له كلمة “ماي”، بـ ” الوعود الفارغة”.

وأكد البيان، أن حزب المحافظين، لم يلتزم بعهوده حيال خفض عدد المهاجرين.

وبحسب المعطيات الأخيرة، فإن عدد المهاجرين في الممكلة المتحدة، يصل إلى 273 ألف شخص سنوياً.

ويتوجه الناخبون البريطانيون في الثامن من يونيو/ حزيران المقبل إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة مبكرة.

جدير بالذكر أن 52% من الناخبين في المملكة المتحدة، المكونة من إنجلترا، وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء أجري في 23 يونيو/ حزيران 2016. (ANADOLU)

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