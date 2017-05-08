تركيا : سوري يطلق على مولوده اسم مدير المشفى الذي ولد فيه

قالت وكالة أنباء الأناضول إن اللاجئ السوري في ولاية سيعرت التركية، “فارس عبد الله”، اسم “بكر” على مولوده الجديد وهو الأسم الأول لمدير المستشفى الذي رأى ابنه النور فيه.

وأكد عبد الله أن سبب تسميته لابنه باسم مدير المستشفى، يعود لـ “الاهتمام والرعاية الذي لاقته أسرته في المستشفى التركي”.

ومن جهته، أعرب مدير المستشفى بكر صدقي باتور عن امتنانه الكبير من إطلاق اسمه على المولود الجديد، وأكد أنه زار الأسرة وقدم لهم شكره.

وكان عدة سوريين أطلقوا على أطفالهم أسماء رؤساء “تعبيراً عن شكرهم”، فأصبح هناك نسخ سورية من أردوغان وميركل وترودو وبوتين، إلى جانب نسخ سابقة من حافظ وبشار وباسل.

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