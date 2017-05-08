تعرف على حيلة بسيطة بتطبيق الآلة الحاسبة على هواتف ” آي فون “

دائماً ما يقوم مستخدمو الآلة الحاسبة بهاتف #آيفون بمسح الأرقام كلها الظاهرة على الشاشة دفعة واحدة، اعتقاداً منهم عدم وجود زر لمسح الأرقام منفردة.

لذا قرر جاز جونسون -البالغ من العمر 19 عاماً وطالب في جامعة بايلور- أن ينشر تغريدة بها فيديو مفيد حقاً، بحسب ما اوردت هافينغتون بوست عربي ، وقام جونسون في هذا الفيديو بمسح الأرقام في تطبيق الآلة الحاسبة في آيفون، عن طريق الضغط على الرقم الذي لا يحتاجه، هكذا بمنتهى البساطة!

وقال جونسون لموقع BuzzFeed إنه تعلم هذه الحيلة الرائعة من منشور قديم على موقع رديت تعثر فيه مؤخراً.

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