ثلاثيني ثمل يتسبب في إغراق مركز للشرطة الألمانية بالمياه

ذكرت متحدثة باسم الشرطة الألمانية أن المياه أغرقت أحد مراكز الشرطة في مدينة كولونيا الألمانية بعدما تسبّب رجل ثمل في انطلاق مرشات المياه الخاصة بمكافحة الحريق.

وقالت المتحدثة مارتينا دريسلر، إن مركز الشرطة الموجود في محطة القطارات الرئيسية في كولونيا تضرر بما يكفي لدرجة أنه لن يتم استخدامه مؤقتاً، وسيتحتم على الضباط الانتقال منه لعدة أسابيع.

وأضافت أن الرجل كان قد احتجز يوم الإثنين بعدما سحب أحد مكابح الطوارئ في قطار، وذلك على ما يبدو بدون سبب ، ودون أن يلحظه أحد، اعتلى الرجل الذي يبلغ 30 عاماً، كرسياً وقام بسحب المرشة المثبتة في السقف. وعند سؤاله، لماذا أطلقت المرشة، رد: “لقد بدت متسخة للغاية وأردت تنظيفها”.

وقالت المتحدثة إن المياه كانت قوية للغاية لدرجة أنه يجب تغيير الجدران والأرضية، وأن أعمال التجديد ستستغرق ثمانية أسابيع. وستنتقل الشرطة إلى مكان قريب كحل مؤقت.

وجرى تحرير شكاوى ضد الرجل الثمل للتسبب في ضرر وكذلك إساءة استخدام أجهزة الطوارئ. وفي حين لم يتم تحديد التكلفة، قالت دريسلر إنها يمكن أن تبلغ عشرات الآلاف من اليوروهات. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الرجل سيدفع التكلفة بكاملها أم لا. ( DPA )

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