حلقة جديدة من مسلسل ” مكرمات السيد الرئيس ” .. هكذا يتم توزيع المساعدات و الاحتفال بـ ” الشهداء ” في اللاذقية ( فيديو )

أثار مقطع مصور لتوزيع المساعدات في #اللاذقية “احتفالاً بعيد الشهداء” (6 أيار)، استياءً واسعاً لدى الموالين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع ازدحاماً شديداً على منصة التوزيع، ما أسفر عن تدافع وسقوط عدة نساء أرضاً.

وبحسب المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن مسؤولي النظام قاموا بتوزيع بطانيات شتوية وحرامات، وكيلو ونصف من السكر وعلبتي حمص، في المدينة الرياضية بمدينة اللاذقية.

وبينما انتقد البعض طريقة تعامل مسؤولي النظام مع ملف المساعدات، طالب آخرون بترتيب طريقة أكثر صوناً “لكرامة الناس”.

وأشار آخرون إلى أن توزيع المساعدات المذلة، ليس أفضل حالاً من “التكريم” المهين الذي تعرض له ذوو قتلى قوات النظام، في “عيد الشهداء”.

وينضم الفيديو الأخير لسلسلة طويلة من عمليات التكريم وتوزيع “مكرمات السيد الرئيس” المخجلة على “أهالي الشهداء”، والتي تنوعت بين غرف من الصفيح وبضعة كيلو غرامات من البقوليات، وساعات حائط، وصور لرأس بشار الأسد.

عكس السير