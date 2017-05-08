خلص المدنيين من المئات منها .. حلب : استشهاد أبرز مفككي ألغام ” داعش “

قال ناشطون معارضون في ريف حلب، اليوم الاثنين، إن أحد أبرز مفككي الألغام التي يخلفها تنظيم “داعش”، استشهد خلال القيام بعمله، بمدينة الباب.

وأشار الناشطون إلى أن “أبو الفضل النعساني”، استشهد اليوم الأحد، عندما كان يحاول تفكيك أحدا الألغام.

وكان النعساني تطوع لتفيكك الألغام التي يخلفها التنظيم، وقام بالتخلص من المئات منها.

وذكر الناشطون أن النعساني سبق له أن عمل في الجيش كـ “مهندس ألغام”.

عكس السير