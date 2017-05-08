دراسة : مالكي الهاتف الجوال أكثر ميلاً للتدخين من مستخدمي الهاتف الأرضي

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن 50.8% من البالغين في #الولايات_المتحدة يعيشون حالياً في أسر تستخدم فقط الهواتف المحمولة، في حين يمتلك 39.4% منهم هاتفاً محمولاً وهاتفاً أرضياً، ويعيش 6.5% فقط داخل أسر تعتمد على الهاتف الأرضي فقط.

في حين قد لا تكون هذه البيانات مفاجأة كبيرة، فإن التنوع الديموجرافي داخل مجموعتي مستخدمي الهاتف المحمول فقط والهاتف الأراضي مثير للغاية، إلى جانب بعض العادات الصحية الشخصية.

على سبيل المثال، فإن أكثر من 70% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما يعيشون في منازل تحتوي فقط على هواتف محمولة، كما أن 83.7% ممن يعيشون في منازل تحتوي على هواتف محمولة فقط هم أشخاص بالغين ليس بينهم صلة قرابة ويعيشون معا وليس لديهم أطفال.

ونظراً لأن الدراسة أجرتها وزارة الصحة الأمريكية، فإن السلوكيات المرتبطة بالصحة كانت ضمن المسح. وقالت نسبة كبيرة ممن يستخدمون الهواتف المحمولة فقط أنهم تناولوا الكحوليات بكثرة في يوم واحد على الأقل خلال العام الماضي مقابل 18.8% فقط من الذين يستخدمون الهاتف الأرضي فقط مارسوا نفس السلوك.

وذكر 18.4% من مستخدمي الهاتف المحمول إنهم يدخنون حالياً، مقابل 12.1% من مستخدمي الهاتف الأرضي. في الوقت نفسه فإن 41.5% ممن يستخدمون الهاتف المحمول فقط يلتزمون بالإرشادات الاتحادية للنشاط البدني مقابل 36.9% ممن يستخدمون الهاتف الأرضي.

في الوقت نفسه، أشارت الدراسة إلى احتمال وجود تحيز في اختيار عينة المسح، حيث قالت إن أغلب مؤسسات استطلاعات الرأي تتواصل مع مستخدمي الهواتف الذكية أكثر مما تفعل مع مستخدمي الهاتف الأراضي في مسوحهم وهو ما يمكن ان يؤدي إلى تشويه النتائج. ( DPA )

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