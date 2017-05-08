رئيس فرنسا الجديد : أوروبا و العالم في انتظارنا

قال الرئيس الفرنسي المنتخب، إيمانويل ماكرون، الأحد، إن أوروبا والعالم “في انتظارنا” للدفاع عن أفكار حقبة الأنوار، معتبرا أن “المهمة المنتظرة جسيمة”.

وأضاف ماكرون، في خطاب ألقاه أمام أنصاره المتجمّعين في باحة متحف “اللوفر” بقلب العاصمة باريس، إن “أوروبا والعالم في انتظارنا لندافع عن أفكار حقبة الأنوار وعن الحريات ولحماية المضطهدين”.

وتابع إن “ّأنظار أوروبا والعالم تتجه إلينا هذا المساء، وتتطلع لأن تكون فرنسا ما هي عليه، وأن تدهش من جديد”.

واعتبر ماكرون أن “المهمة التي تنتظرنا جسيمة”، معلنا عزمه بناء مجتمع يوفر “أمانا أكبر، وحريات أكبر ونموا أكبر”.

ولتحقيق ذلك، استعرض الرئيس المنتخب جملة من التدابير المنتظرة، أبرزها “إصلاح أخلاقيات الحياة العامة، والدفاع عن حيوية الديمقراطية، إلى جانب إعادة بناء أوروبا وضمان سلامة الفرنسيين”.

وشدد على “جسامة المهمة”، داعيا أنصاره إلى منحه “أغلبية للتغيير” في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبفوزه يكون ماكرون البالغ من العمر 39 عاما، الرئيس الثامن في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة التي أنشئت في 1958، وأصغر رئيس في تاريخ فرنسا منذ الأزل.

ودُعي، أكثر من 47 مليون فرنسي للإدلاء بأصواتهم، في اقتراع غابت عنه لأول مرة أحزاب اليمين واليسار، لاختيار خلف للرئيس فرانسوا أولاند.

وتأتي الجولة الثانية للرئاسيات، لأول مرة، في ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ يناير/ كانون ثان 2015.(ANADOLU)

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