رئيس فرنسا الجديد يتحدث مع ميركل و يناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع ماي

قالت مصادر إن الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون تحدث عبر الهاتف بعد فوزه بالانتخابات يوم الأحد مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووعدها بزيارة برلين قريبا وناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الوزراء البريطانية.

وقال مصدر مقرب من ماكرون إن الرئيس المنتخب الذي هزم زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات يوم الأحد تحدث لمدة عشر دقائق مع ميركل وقال لها إنه سيسافر إلى برلين “قريبا جدا”.

وقال مساعدون لماكرون إنه تحدث أيضا مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وسيلعب ماكرون دورا هاما في مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية إن ماي هنأته بحرارة وقالت إنها تتطلع للعمل معه بشأن مجموعة من القضايا المشتركة.

وأضاف المتحدث “ناقش الزعيمان لفترة وجيزة خروج بريطانيا وأكدت رئيسة الوزراء مجددا على أن بريطانيا تريد شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي”.

وتابع قائلا “تتطلع رئيسة الوزراء والرئيس المنتخب ماكرون إلى الاجتماع وإجراء مناقشات في قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع المقبلتين”. (REUTERS)

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