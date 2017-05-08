رسائل الشكر و التهاني متواصلة بين زعيم كوريا الشمالية و بشار الأسد !

بعث بشار رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أعرب فيها عن “شكره العميق” لقيادة كوريا الشمالية لـ”مساعدة سوريا في أزمتها”.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية، قولها يوم الأحد، إن بشار الأسد شكر كيم جونغ أون على تهنئته له، بإعادة انتخابه أميناً قطرياً لحزب البعث، وأكد على شكر “الجمهورية العربية السورية للدعم التي تقدمها كوريا لسوريا للتغلب على الصعوبات التي تواجهها”.

وأشار بشار الأسد في رسالته، إلى “توافق” موقفي البلدين إزاء حل “الأزمة السورية” بطرق سلمية من خلال الحوار الوطني، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وحماية مصالح الشعب السوري، واستعادة الأمن والسلام في المنطقة.

وكان جونغ أون أرسل برقية تهنئة إلى الأسد بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال سوريا، أعرب فيها عن استنكاره وإدانته للهجمات الأمريكية على مطار الشعيرات.

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