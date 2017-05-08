رسمياً .. دييغو مارادونا مدرباً لنادي الفجيرة الإماراتي

اعلن نادي الفجيرة الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الاماراتي لكرة القدم الاحد تعاقده رسميا مع الاسطورة الارجنتينية دييغو مارادونا لتولي تدريبه في الموسم المقبل.

وقال الفجيرة عبر حسابه في “تويتر”: “مارادونا مدربا لنادي الفجيرة”.

واكد ناصر اليماحي رئيس نادي الفجيرة: “التعاقد مع مارادونا بعقد يمتد لموسم واحدة، وسيعين النادي مدرب اللياقة البدنية وباقي اعضاء الجهاز الفني لاحقا”.

وكانت صحيفة” الاتحاد” الاماراتية نشرت في حسابها على “تويتر” صورا لمارادونا وهو يحمل قميص الفجيرة رقم 10 ويتفقد ملعب النادي، وكتبت: “مارادونا مديرا فنيا لنادي الفجيرة في الموسم المقبل”.

وكان الوصل الاماراتي اخر فريق دربه مارادونا (56 عاما) موسم 2011-2012 قبل ان يقال من منصبه بسبب تردي النتائج، ثم عين سفيرا للرياضة في دبي وهو المنصب الذي تركه الصيف الماضي.

وفشل الفجيرة الذي يضم اللاعب اللبناني حسن معتوق في صفوفه، في العودة الى الدرجة الاولى هذا الموسم بعدما احتل المركز الرابع في دوري الثانية. ( AFP )

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