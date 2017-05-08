روسيا تطرح على مجلس الأمن مشروع قرار لدعم إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا

قال مصدر في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة الاثنين إن روسيا طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لدعم إنشاء مناطق تخفيف التوتر ووقف التصعيد في سوريا.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أنه تم بالفعل تقديم مشروع قرار بهذا الصدد إلى مجلس الأمن.

وأضاف أن مشروع القرار يرحب بالمذكرة التي تم توقيعها في أستانة (كازاخستان) في ختام المفاوضات حول التسوية السورية، ويدعو كافة الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وكانت الخارجية الروسية نشرت مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر، التي أبرمت أثناء الجولة الأخيرة من محادثات أستانة.

وتنص المذكرة على أن تكون مناطق تخفيف التوتر والتصعيد هي: محافظة إدلب وبعض المناطق المجاورة لها، ومناطق من محافظة حمص، ومناطق بمحافظة درعا، بالإضافة إلى القنيطرة وشرق الغوطة. (DPA)

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