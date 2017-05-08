ريال مدريد يقترب من خطف خليفة نيمار من برشلونة

أعلن #ريال_مدريد متصدر #الدوري_الإسباني اقترابه من التعاقد مع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في صفقة قد تكلفه ما يقرب من 50 مليون يورو.

وتحرك النادي الملكي سريعًا للحصول على خدمات اللاعب الشاب حتى لا يجد نفسه في موقف مماثل عندما فاوض نيمار قبل 4 أعوام ليجده في النهاية يوقّع لمنافسه التقليدي #برشلونة.

وتألق جونيور في بطولة أمريكا الجنوبية الأخيرة تحت 17 عامًا وسرعان ما دخل التشكيلة الأساسية للفريق الأول لفريقه فلامنغو.

ومنذ يناير الماضي سعى العديد من كبار أندية أوروبا إلى تعاقد معه لكن شبكة “غلوبو سبورت” البرازيلية وصحيفة “ماركا” الإسبانية أكدتا أن ريال مدريد تعاقد مع اللاعب مقابل 30 مليون يورو وقد تصل الصفقة إلى 49 مليون بعد دخول العديد من الأندية للمنافسة على ضم اللاعب.

لكن ريال مدريد الأقرب لإنهاء الصفقة مع اللاعب الشهير بخليفة نيمار، حيث سافر ممثلون عن النادي الملكي إلى ريو دي جانيرو لإنهاء الصفقة وضمان عدم تكرار واقعة نيمار وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، وأقنع ريال مدريد اللاعب وعائلته وفلامنغو أنه غير قادر على اللعب في الليغا قبل موسم 2018/2019، حيث يملك عامًا متبقيًا في عقده مع النادي البرازيلي لكن يمكنه توقيع عقد جديد مع النادي الملكي.

ويبدو أن برشلونة وضع ثقته في أندريه كوري وهو شخص قريب من اللاعب لكن يبدو أن الشخص المسؤول عن التعاقد مع نيمار لم يكن كافيًا لحسم صفقة جونيور.

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