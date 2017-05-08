زعيمة اليمين المتطرف بعد خسارتها : الفرنسيون صوتوا من أجل الاستمرارية

اعتبرت المرشحة الخاسرة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبان، اليوم الأحد، إن الفرنسيين صوّتوا “من أجل الاستمرارية” باختيارهم لـ “إيمانويل ماكرون” رئيسا جديدا لهم.

وقالت اليمينية المتطرفة، في خطاب ألقته في ضاحية “فنسنت” بالمنطقة الباريسة، عقب الإعلان عن التقديرات الأولية للإقتراع، إن “الفرنسيين اختاروا التصويت لرئيس جديد، ولقد صوّتوا بذلك من أجل الإستمرارية”.

وأضافت: “اتصلت بماكرون هاتفيا لتهنئته” بالفوز.

وتابعت إن “الدور الأول تسبب في تحلّل شامل للحياة السياسية الفرنسية، بينما أعاد الدور الثاني تشكيل المشهد السياسي” في البلاد. (ANADOLU)

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