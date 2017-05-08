صحيفة : باوزا سيتولى تدريب منتخب الإمارات حتى عام 2019

أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن المدرب السابق لـ “التانغو”، #إدغاردو_باوزا، سيتولى رسمياً تدريب #المنتخب_الإماراتي لكرة القدم، في عقد يمتد حتى فبراير (شباط) 2019.

وقالت شبكة ” 24 ” الإماراتية نقلاً عن قناة tycsports الأرجنتينية أن باوزا سيسافر خلال ساعات إلى دبي، للتوقيع رسيماً على عقد لتدريب “ألأبيض”، خلفاً للمدرب الإماراتي مهدي علي.

وقالت القناة أن باوزا يواجه تحدياً كبيراً مع منتخب الإمارات، في مشواره نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، نظراً لتراجع حظوظ “الأبيض” في بلوغ المونديال.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم برصيد 9 نقاط، بفارق 4 نقاط عن أستراليا صاحبة المركز الثالث، فيما يتصدر منتخبا السعودية واليابان المجموعة بـ16 نقطة.

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