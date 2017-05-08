طالبة جامعية ضحية لحادث سير مروع في حلب

توفيت طالبة في جامعة حلب، جراء حادث سير مروع، يوم أمس الأحد.

وقالت وسائل إعلام موالية، إن الطالبة في كلية الصيدلة، ديانا علي الحمود (22 عاماً)، كان تهم بالصعود إلى سيارة أجرة أمام مدخل العيادات السنية بكلية طب الأسنان، عندما صدمتها سيارة “سوزوكي”.

وتسبب الـ “سوزوكي” برمي الفتاة أمام شاحنة محملة بالطحين، لتصدمها هي الأخرى.

وقام المارة بإسعاف الشابة إلى مشفى جامعة حلب، حيث فارقت الحياة هناك على الفور، متأثرة بإصابتها البليغة.

ونقل الإعلام الموالي عن “مصدر في قسم شرطة حي الشهباء” قوله، إن “التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث والقبض على السائقين اللذين لاذا بالفرار مباشرة بعد الحادث”.

عكس السير