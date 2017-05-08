فتاة سعودية تقود حافلة أثناء عودتها من الجامعة

أنقذت طالبتان جامعيتان، سائقهن الذي يوصلهن إلى الجامعة بـ#المملكة_العربية_السعودية، بعدما قادت إحداهن الحافلة عقب إغمائه.

وكانت الطالبة بجامعة الحائل، أشواق الشمري، قادت حافلة من أجل إنقاذ السائق الذي تعرض للإغماء عقب إصابته بجلطة دماغية، في محافظة الغزالة ( 100 كم جنوب حائل)، أثناء عودتهما إلى منزلهما.

وقالت الشقيقة أروى الشمري إن السائق فقد الوعي أثناء العودة إلى المنزل، لتقوم هي وابنة عمها أشواق بعمل الإسعافات الأولية له.

وتضيف الشمري “انتظرنا قليلاً للحصول على المساعدة من أحد عابري الطريق، إلا أن حرارة الشمس وحالته كانت تسوء أكثر، ما أدى إلى قيامنا بإيصاله لمنزله”.

فيما أضافت أشواق الشمري لصحيفة عاجل، أنها قادت الحافلة، فيما اعتنت ابنة عمها أروى بسائق الحافلة في الخلف، وعند وصولهم لمنزل السائق، قامتا بإدخاله إلى مجلس الرجال الذي كان مفتوحاً، حتى وصلت أسرته، واتجهوا به إلى المستشفى.

وأضافت أشواق “بعد ذلك، عرفت أن ما أصاب السائق هو جلطة دماغية، وبفضل الله وتوفيقه تم علاجه في المستشفى وحالته الصحية مستقرة”.

جدير بالذكر، أن السعودية هي البلد الوحيد في العالم، الذي تمنع فيه المرأة من قيادة السيارة، حيث تعود مرجعية هذا الرأي إلى الدين، فيما أكد ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تصريحٍ سابقٍ له، أن قضية قيادة المرأة للسيارة برمتها تعود إلى المجتمع وليس إلى الدين.

عكس السير