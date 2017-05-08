قانون في ولاية تكساس الأمريكية يمنع ” مدن اللاجئين “

وقع حاكم ولاية تكساس الأمريكية غريغ أبوت، قانونا يمنع إقامة “مدن – اللاجئين”، وسمح للشرطة بالتأكد من وثائق أي مواطن لمعرفة اللاجئين.

وذكرت قناة “فوكس نيوز”، أن حاكم تكساس، لم يتحدث عن ذلك مسبقا، أو يعلن أنه يعتزم إمضاء قانون بخصوص اللاجئين، بل أنه أعلن عن ذلك على صفحته في فيسبوك بعد توقيع القانون.

ونشر حاكم تكساس تسجيلا على صفحته في فيسبوك، الأحد 7 أيار، قال فيه “إن أي شخص موظف يمتنع عن تطبيق ما جاء في القانون، بما في ذلك رجال الشرطة، سيكون عرضة للطرد وحتى السجن”.

وكتب أبوت على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “وقعت قانونا، يمنع مدن-اللاجئين في تكساس، سيكون العقاب قاسيا لمن ينتهك هذا القانون”. (RT)

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