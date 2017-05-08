متحدث باسم مفوضية اللاجئين : نعمل مع الإمارات لتوفير الدعم و الاستشارات لها لاستقبال ” 15 ألف لاجئ سوري “

قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، إن المفوضية تعمل عن كثب مع #الإمارات العربية المتحدة، لتوفير الدعم والخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية اللازمة لإحضار 15 ألف لاجئ سوري للبلاد.

وسبق لوزيرة التعاون الدولي في الإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن أعلنت في أيلول الماضي أن بلادها ستقبل خلال السنوات الـ5 المقبلة 15 ألف لاجئ سوري، التزاماً منها بمسؤولياتها إزاء أزمة اللجوء.

وأكدت نائبة المفوض السامي للمفوضية كليمنتس كيلي ذلك التصريح، مضيفة أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل البرنامج.

وقال محمد أبو عساكر المتحدث باسم المفوضية في الشرق الأوسط لموقع “خليج تايمز”، إن “هناك وفداً من دولة الإمارات سافر إلى كندا وألمانيا للحصول على مزيد من المعلومات حول التجربة الكندية والألمانية في استضافة اللاجئين”.

وأبدى أبو عساكر استعداد المنظمة لتقديم أي دعم تقني، دون أن يوضح السياسة التي ستتبع حيال اللاجئين، أو ما إذا كانوا سيمنحون صفة لاجئ.

الجدير بالذكر أن السوريين في الإمارات ودول الخليج عموماً يدفعون آلاف الدولارات لقاء الحصول على إقامة أو تجديدها أو استقدام عائلاتهم، في حين يعتبرهم مسؤولو هذه الدول، عبر تصريحاتهم، بأنهم “لاجئون” تمت استضافتهم.

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