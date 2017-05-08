متورطة بملفات فساد ضخمة و متسببة برفع سعر الدواء لمستويات غير مسبوقة .. ” مسؤولة حكومية رفيعة ” أقالها بشار الأسد تفر خارج البلاد

ذكرت مصادر إعلامية موالية، أن “مسؤولة حكومية رفيعة” أقالها بشار الأسد، فرت من البلاد، رغم وجود العديد من ملفات الفساد المرتبطة بها، والاتهامات التي تتحدث عن هدرها وسرقتها لمئات الملايين من الليرات.

وقال “عمار اسماعيل”، مدير وكالة “أديشن الإعلامية”، و”شبكة دمشق الإخبارية”، إحدى أكبر الشبكات الإخبارية الموالية، إن “معاونة وزير الصحة التي خربت القطاع الصحي الدوائي هدى السيد تضع صور لطيارتها المتوجهة لدولة معادية و تعلن هروبها عبر حسابها بالفيسبوك”.

ويتابع عمار، الذي كان من أوائل الأسماء التي فرض الاتحاد الأوروبي عليها عقوباته: “تقول لمتابعيها بالحرف: سكرت فصل من حياتي ورايحة على فصل جديد .. كيف هربت وهي لم توقع على محاضر الاستلام والتسليم؟ كيف هربت من البلد وفيها تقارير تفتيشية مقفلة بأمر الحلقي رئيس الحكومة السابق .. ما مصير هذه الملفات التفتيشية التي كانت تبحث لمعرفة مصير عشرات ملايين الدولارات المختفية من أموال الشعب؟”.

ويضيف: “كيف سنعرف من أعطى موافقة السفر الخارجي لهدى السيد معاونة وزير الصحة المعفاة من منصبها؟ هل هناك شركاء لهدى السيد ما زالوا بالمناصب يمارسوا فسادهم؟”.

وختم بالقول: “كل هذه الأسئلة لن تجد جواباً وغداً سننسى هدى السيد وشركائها الفاعلين بالدولة والفساد المستشري بقطاع الصحة والدواء وسنبكي مرضى السرطان والسكري وباقي الأمراض المماثلة الذين ينتظروا حتفهم بصمت”.

وكان بشار الأسد أصدر في نيسان الماضي مرسوماً يقضي بإعفاء السيد هدى السيد من منصبها، بعد أن أثارت جدلاً كبيراً فيما يخص ملف الدواء فتعرضت لانتقادات كبيرة حول مسألة رفع أسعار أصناف الدواء إلى أرقام وصل بعضها إلى 600 بالمئة، على حد تعبير صحيفة “الوطن” الناطقة باسم النظام.

وهدى، ابنة وزير التربية الأسبق “محمود السيد”، متورطة، بحسب الإعلام الموالي، “بملف اللقاحات أو ما يسمى بالملف الأسود في وزارة الصحة بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش وتم الحجز على أموالها بناء على تقرير الهيئة إلا أن رئيس مجلس الوزراء السابق وائل الحلقي أصدر قراراً بإلغاء الحجز الاحتياطي على أموالها”.

الجدير بالذكر أن شبكات وصفحات موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن السيد فرت وبحوزتها مبالغ مالية ضخمة (أحد المصادر تحدثت عن 40 مليار ليرة، أي حوالي 75 مليون دولار)، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

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