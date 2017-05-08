مزاد للوحات سيارات مميزة في دبي يحقق ملايين الدولارات

حققت هيئة الطرق والمواصلات في #دبي إيرادات بلغت 27.751 مليون درهم (7.56 مليون دولار) من مزادها لأرقام لوحات السيارات المميزة، الذي أقيم يوم السبت.

وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة إن إيرادات المزاد العلني رقم “95” تعكس مدى الإقبال الملحوظ على هذه النوعية من الأنشطة التجارية التي تنظمها الهيئة.

وبحسب ما نقلت هافينغتون بوست عربي عن بهروزيان، حققت اللوحة ذات الرقم “R 13” أعلى إيراد بلغ 2.92 مليون درهم (795 ألف دولار)، فيما جلب الرقم “H 33” دخلاً يقدر بـ2.82 مليون درهم (768 ألف دولار).

في حين، حقق الرقم “O 69” نحو 1.68 مليون درهم (457 ألف دولار)، وبلغت إيرادات الرقم “S 666666” ما يقارب 680 ألف درهم (نحو 185 ألف دولار).

وأضاف أن ميزة مزادات الأرقام، التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات أنها تتسم بالشفافية والحماسة ومواكبة تطلعات متعامليها وطموحاتهم في عالم أرقام السيارات، الذي يمثل لهم جزءا من شخصيتهم وتميزهم من حيث تعزيز شعورهم بمتعة الاقتناء وهو ما يعكس حرص الهيئة على تحقيق غايتها الاستراتيجية الثالثة “إسعاد الناس”.

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