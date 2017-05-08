مورينيو يتمنى العودة لتدريب إنتر ميلان بعد نهاية تجربته مع مانشستر يونايتد

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي عن أمله في العودة للعمل في إيطاليا مجدداً من أجل تدريب نادي إنتر ميلان بعد نهاية تجربته الحالية مع “الشياطين الحمر”.

وقال مورينيو في تصريحات لـ”شبكة سكاي سبورت” الإيطالية إنه سيعود يوماً ما إلى الملاعب الإيطالية لتدريب إنتر ميلان مجدداً، نافياً في الوقت نفسه أن يكون ذلك خلال منافسات الموسم المقبل، مضيفاً بأنه لا يزال يكن حبًا كبيراً للإنتر وجماهيره الرائعة.

هذا وتفادى “السبيشل ون” الإجابة عن سؤال حول تشبيهه بالمدرب الإيطالي انطونيو كونتي مدرب تشيلسي، وذلك عندما قال بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف :” كونتي له شعر أسود بينما أنا شعري أبيض” ، وذلك في إشارة واضحة إلى انه يختلف عنه كثيراً.

وكان مورينيو قد درب في إيطاليا نادي إنتر ميلان عقب إقالته من نادي تشيلسي الإنكليزي في الفترة من عام 2008 وحتى عام 2010 ، محققاً معه نتائج كبيرة خاصة في عام 2010 عندما قاده إلى إحراز الثلاثية التاريخية بتتويجه بلقب الدوري والكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا القارية ، ليغادره مباشرة نحو ريال مدريد الإسباني في تجربة فاشلة خاصة على الصعيد القاري، اكتفى خلالها بنيل لقب كأس الملك عام 2011 ولقب الليغا عام 2012 ، مما جعل الإدارة الملكية تستغني عن خدماته.

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