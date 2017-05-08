مورينيو يسخر من جماهير أرسنال عقب خسارة فريقه

أعرب البرتغالي #جوزيه_مورينيو مدرب #مانشستر_يونايتد عن رضاه من أداء لاعبيه رغم خسارة فريقه صفر – 2 أمام مضيفه #أرسنال في قمة مباريات المرحلة السادسة والثلاثين، مؤكداً بأنه يشعر بالسعادة لأنه شاهد فرحة جماهير أرسنال عقب فوز فريقها عليه للمرة الأولى منذ حضوره إلى الدوري الإنكليزي قبل 13 عاماً

واضطر مورينيو لإجراء سبعة تغييرات على قائمة فريقه الأساسية ، قبل خوض يونايتد مباراة الإياب في الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام ضيفه سيلتا فيغو الإسباني يوم الخميس القادم، وهو ما أثر بالسلب على مستوى فريقه، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم.

وقال مورينيو، في تصريحات إعلامية عقب المباراة: لقد جئنا إلى هنا (ملعب الإمارات – معقل أرسنال) من أجل الفوز، سنحت لنا بعض الفرص للتهديف في الشوط الأول، ولكننا عجزنا عن ترجمتها إلى أهداف.

وأضاف مدرب يونايتد: أرسنال أحرز هدفه الأول بطريقة لا تتكرر كثيرا، قبل أن يعزز تقدمه بهدف آخر بعدها بثلاث دقائق، ولكننا صارعنا بقوة وحاولنا تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن التغييرات التي شهدتها قائمة الفريق أثرت بالسلب علينا.

وأثنى مورينيو على لاعبيه الذين خاضوا المباراة وفي مقدمتهم واين روني ومايكل كاريك، اللذين أشار إلى أن خبرتهما قدمت الإضافة المطلوبة للفريق.

وتحدث مورينيو عن الانتصار الأول الذي يحققه الفرنسي أرسين فينغر عليه في مواجهاتهما المباشرة بالمسابقة التي بلغت 13 مباراة، حيث قال: “ليس مبهرا أن يكون هناك هذا الكم الهائل من المباريات، وتكون هذه هي المباراة الأولى التي يفوز فيها فينغر علي، للمرة الأولى أخرج من ملعب الإمارات والجماهير تبدو سعيدة، إنني أكن كل التقدير والاحترام لجماهير أرسنال وأشعر بسعادة لأنها ستقضي ليلة سعيدة اليوم، إنهم يستحقون ذلك”. ( DPA )

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