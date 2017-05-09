أردوغان : تركيا جزء من أوروبا و ترغب في مواصلة عملية الانضمام إلى الاتحاد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا جزء من أوروبا وترغب في مواصلة عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن استنادًا إلى الاحترام المتبادل، والمساواة، والربح المتبادل.

وأضاف أردوغان، في رسالة نشرها اليوم الثلاثاء، بمناسبة “9 مايو (أيار) يوم أوروبا”، أن تركيا منذ قرون، جزءٌ من أوروبا على الصعيد التاريخي والجغرافي والثقافي.

وتابع: ” تركيا تنظر إلى عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كهدف استراتيجي، وهي ترغب في مواصلة عملية الانضمام إلى الاتحاد، استنادًا إلى الاحترام المتبادل، والمساواة، والربح المتبادل”.

وأشار الرئيس التركي أن “التعاون الذي طوّرته تركيا مع الاتحاد الأوروبي بخصوص أزمة اللاجئين، يعد واحدًا من الأمثلة الملموسة في هذا الإطار”.

وأعرب أردوغان عن أسفه لانتشار أمراض اجتماعية مثل التمييز والعنصرية الثقافية، والعداء للأجانب، والعداء للإسلام، في جميع أنحاء القارة (الأوروبية).

ولفت الرئيس التركي أن كسب الأحزاب اليمينية المتطرفة أصواتًا انتخابية على نحو متزايد وتبوؤها أدوارًا هامة؛ بات يلقي بظلاله على الحياة السياسية والاجتماعية في أوروبا.

كما نوه أردوغان في رسالته بأن العديد من الساسة الأوروبيون يتعاملون مع هذه التيارات (اليمينية المتطرفة) التي تشكل تهديدًا لقيم الاتحاد ومستقبل أوروبا المشترك، وفق حسابات قصيرة المدى، فيصمتون عن تماديها ولا يبدون ردود الفعل المطلوبة. (ANADOLU)

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